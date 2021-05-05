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«Челси» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2012 года. Тогда была победа над «Баварией» на ее поле
05 мая, 23:52
«Челси» играл дома против «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и победил 2:0. В первой игре была ничья 1:1.
Финал ЛЧ-2020/21 пройдет в Стамбуле 29 мая. В решающем матче встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
«Челси» сыграет в финале впервые с 2012 года. Тогда лондонский клуб играл против «Баварии» на ее поле и добился победы в серии пенальти, впервые в истории выиграв Лигу чемпионов.
«Реал» мог сыграть в финале в пятый раз за последние восемь сезонов, но вылетел на стадии полуфинала.
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