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#Лига чемпионов #Реал #Челси

«Челси» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2012 года. Тогда была победа над «Баварией» на ее поле

05 мая, 23:52

«Челси» играл дома против «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и победил 2:0. В первой игре была ничья 1:1.

Финал ЛЧ-2020/21 пройдет в Стамбуле 29 мая. В решающем матче встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

«Челси» сыграет в финале впервые с 2012 года. Тогда лондонский клуб играл против «Баварии» на ее поле и добился победы в серии пенальти, впервые в истории выиграв Лигу чемпионов.

«Реал» мог сыграть в финале в пятый раз за последние восемь сезонов, но вылетел на стадии полуфинала. 

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