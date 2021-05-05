В финале ЛЧ-2020/21 сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Это второй английский финал за три сезона

Завершились полуфиналы в сезоне-2020/21 Лиги чемпионов.

«Челси» выиграл 2:0 у «Реала». В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

Ранее «Манчестер Сити» выиграл у «ПСЖ» в гостях 2:1, а затем дома 2:0.

Таким образом, в финале встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Номинальный хозяин матча – «Ман Сити».

Финал пройдет в Стамбуле. Он запланирован на 29 мая.

В 2019 году уже был английский финал, в котором «Ливерпуль» победил 2:0 «Тоттенхэм». Еще один состоялся в 2008 году в «Лужниках», когда «МЮ» в серии пенальти обыграл «Челси».