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В финале ЛЧ-2020/21 сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Это второй английский финал за три сезона
05 мая, 23:53
Завершились полуфиналы в сезоне-2020/21 Лиги чемпионов.
- «Челси» выиграл 2:0 у «Реала». В первом матче команды сыграли вничью 1:1.
- Ранее «Манчестер Сити» выиграл у «ПСЖ» в гостях 2:1, а затем дома 2:0.
Таким образом, в финале встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Номинальный хозяин матча – «Ман Сити».
Финал пройдет в Стамбуле. Он запланирован на 29 мая.
В 2019 году уже был английский финал, в котором «Ливерпуль» победил 2:0 «Тоттенхэм». Еще один состоялся в 2008 году в «Лужниках», когда «МЮ» в серии пенальти обыграл «Челси».
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