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#Лига чемпионов #Реал #Челси

В финале ЛЧ-2020/21 сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Это второй английский финал за три сезона

05 мая, 23:53

Завершились полуфиналы в сезоне-2020/21 Лиги чемпионов.

Таким образом, в финале встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Номинальный хозяин матча – «Ман Сити».

Финал пройдет в Стамбуле. Он запланирован на 29 мая.

В 2019 году уже был английский финал, в котором «Ливерпуль» победил 2:0 «Тоттенхэм». Еще один состоялся в 2008 году в «Лужниках», когда «МЮ» в серии пенальти обыграл «Челси».

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