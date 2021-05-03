«Локомотив» пожаловался на отношение к своим фанатам после игры с «Зенитом». Их «принудительно» вывезли со стадиона
«Локомотив» выпустил заявление после игры с «Зенитом» (1:6), где написал о «чрезмерных ограничительных мерах» и «неподобающем отношении» к болельщикам.
Обновление: РПЛ устроит проверку после жалоб болельщиков и заявления «Локомотива».
Матч прошел в Петербурге на «Газпром Арене». После игры в соцсетях появились сообщения о том, что фанатов «Локомотива» принудительно рассаживают в автобусы и отправляют в центр города.
«Локомотив» назвал это «вопиющим» отношением и призвал РПЛ и РФС разобраться.
«По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены».
«Локомотив» утверждает, что часть автобусов сломалась в пути, но болельщиков из них не выпускали. Из-за этого фанаты опаздывали на самолеты и поезда.
В РПЛ заявили, что вывоз болельщиков оговорили еще до матча для их же безопасности. «К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались», – сказал глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов.
- «Зенит» после этого матча стал чемпионом РПЛ в третий раз подряд.
- Церемония награждения прошла в тот же день на стадионе.