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#Локомотив #РПЛ #Зенит

«Локомотив» пожаловался на отношение к своим фанатам после игры с «Зенитом». Их «принудительно» вывезли со стадиона

03 мая, 10:00

«Локомотив» выпустил заявление после игры с «Зенитом» (1:6), где написал о «чрезмерных ограничительных мерах» и «неподобающем отношении» к болельщикам.

Обновление: РПЛ устроит проверку после жалоб болельщиков и заявления «Локомотива».

Матч прошел в Петербурге на «Газпром Арене». После игры в соцсетях появились сообщения о том, что фанатов «Локомотива» принудительно рассаживают в автобусы и отправляют в центр города.

«Локомотив» назвал это «вопиющим» отношением и призвал РПЛ и РФС разобраться.

«По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены».

«Локомотив» утверждает, что часть автобусов сломалась в пути, но болельщиков из них не выпускали. Из-за этого фанаты опаздывали на самолеты и поезда.

В РПЛ заявили, что вывоз болельщиков оговорили еще до матча для их же безопасности. «К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались», – сказал глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов.

  • «Зенит» после этого матча стал чемпионом РПЛ в третий раз подряд.
  • Церемония награждения прошла в тот же день на стадионе.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Локомотива»
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