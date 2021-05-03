«Локомотив» пожаловался на отношение к своим фанатам после игры с «Зенитом». Их «принудительно» вывезли со стадиона

«Локомотив» выпустил заявление после игры с «Зенитом» (1:6), где написал о «чрезмерных ограничительных мерах» и «неподобающем отношении» к болельщикам.

Обновление: РПЛ устроит проверку после жалоб болельщиков и заявления «Локомотива».

Матч прошел в Петербурге на «Газпром Арене». После игры в соцсетях появились сообщения о том, что фанатов «Локомотива» принудительно рассаживают в автобусы и отправляют в центр города.