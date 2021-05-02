«Действия меньшинства не имеют оправдания». Матч «МЮ» – «Ливерпуль» перенесен из-за протестов фанатов

На официальном сайте АПЛ вышло официальное заявление:

«Безопасность на «Олд Траффорд» по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу эмоций, но осуждаем все акты насилия, ущерб и незаконное вторжение с учетом COVID-19. У фанатов есть много каналов, по которым они могут высказать свои взгляды, но действия меньшинства, наблюдаемые сегодня, не имеют оправдания».