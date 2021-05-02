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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

«Действия меньшинства не имеют оправдания». Матч «МЮ» – «Ливерпуль» перенесен из-за протестов фанатов

02 мая, 19:57

Матч 34-го тура АПЛ между «Манчестером Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесен на неопределенный срок. Перед игрой фанаты ворвались на стадион «Олд Траффорд» и протестовали против руководства клуба.

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На официальном сайте АПЛ вышло официальное заявление:

«Безопасность на «Олд Траффорд» по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу эмоций, но осуждаем все акты насилия, ущерб и незаконное вторжение с учетом COVID-19. У фанатов есть много каналов, по которым они могут высказать свои взгляды, но действия меньшинства, наблюдаемые сегодня, не имеют оправдания».

Начало матча планировалось на 18:30 по московскому времени.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт АПЛ
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