АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
«Действия меньшинства не имеют оправдания». Матч «МЮ» – «Ливерпуль» перенесен из-за протестов фанатов
02 мая, 19:57
Матч 34-го тура АПЛ между «Манчестером Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесен на неопределенный срок. Перед игрой фанаты ворвались на стадион «Олд Траффорд» и протестовали против руководства клуба.
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
На официальном сайте АПЛ вышло официальное заявление:
«Безопасность на «Олд Траффорд» по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу эмоций, но осуждаем все акты насилия, ущерб и незаконное вторжение с учетом COVID-19. У фанатов есть много каналов, по которым они могут высказать свои взгляды, но действия меньшинства, наблюдаемые сегодня, не имеют оправдания».
Начало матча планировалось на 18:30 по московскому времени.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые