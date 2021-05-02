Химки
РПЛ
Урал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Химки #РПЛ #Урал

«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки

02 мая, 15:53

«Химки» обыграли «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол забил Конате.

Последние результаты «Химок»:

✅ «Урал» – 1:0

✅ «Динамо» – 1:0

✖️ «Ахмат» – 1:3

✅ «Тамбов» – 1:0

✖️ «Зенит» – 0:2

До этого у «Химок» была серия из 11 матчей без поражений во всех турнирах.

«Химки» набрали 44 очка за 28 матчей. Они занимают восьмое место в РПЛ. Четвертое и восьмое место разделяет всего пять очков.

Матч завершен
Химки
Химки
Конате 10
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие события этого тура
Ой, какой ляп Нойштедтера: вышел на замену, поскользнулся и отдал мяч под гол
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Химки
#РПЛ
#Урал