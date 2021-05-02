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Урал
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53
«Химки» обыграли «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол забил Конате.
Последние результаты «Химок»:
✅ «Урал» – 1:0
✅ «Динамо» – 1:0
✖️ «Ахмат» – 1:3
✅ «Тамбов» – 1:0
✖️ «Зенит» – 0:2
До этого у «Химок» была серия из 11 матчей без поражений во всех турнирах.
«Химки» набрали 44 очка за 28 матчей. Они занимают восьмое место в РПЛ. Четвертое и восьмое место разделяет всего пять очков.
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