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«Ювентус» потерял даже теоретические шансы на победу в Серии А. Прервалась его 9-летняя чемпионская серия
01 мая, 21:38
С 2012 года победитель Серии А не меняется – 9 раз подряд им становился «Ювентус», установив рекорд по чемпионской серии.
1 мая «Интер» обыграл «Кротоне» (2:0), и из-за этого «Юве» потерял даже теоретические шансы на чемпионство. Победитель этого сезона может определиться уже 2 мая. Расклады:
1. Если 2 мая «Аталанта» не обыгрывает «Сассуоло», то «Интер» – чемпион.
2. Если «Аталанта» побеждает «Сассуоло», то «Интер» становится чемпионом после следующей победы.
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