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#Ювентус #Интер #Серия А

«Ювентус» потерял даже теоретические шансы на победу в Серии А. Прервалась его 9-летняя чемпионская серия

01 мая, 21:38

С 2012 года победитель Серии А не меняется – 9 раз подряд им становился «Ювентус», установив рекорд по чемпионской серии.

1 мая «Интер» обыграл «Кротоне» (2:0), и из-за этого «Юве» потерял даже теоретические шансы на чемпионство. Победитель этого сезона может определиться уже 2 мая. Расклады:

1. Если 2 мая «Аталанта» не обыгрывает «Сассуоло», то «Интер» – чемпион.

2. Если «Аталанта» побеждает «Сассуоло», то «Интер» становится чемпионом после следующей победы.

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Источник:
Гол
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