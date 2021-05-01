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#ЦСКА #РПЛ #Уфа

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» – он не побеждает в чемпионате три матча подряд

01 мая, 18:36

ЦСКА«Уфа» – 1:1. Факты про этот матч:

  • У «Уфы» после прихода Алексея Стукалова 2 победы, ничья и поражение.
  • ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей подряд.
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 71
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Мрзляк 66
Источник:
Гол
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sajjad haider
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