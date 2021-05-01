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Уфа
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» – он не побеждает в чемпионате три матча подряд
01 мая, 18:36
ЦСКА – «Уфа» – 1:1. Факты про этот матч:
- У «Уфы» после прихода Алексея Стукалова 2 победы, ничья и поражение.
- ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей подряд.
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