баскетбол
Губернатор Ставропольского края подтвердил гибель детей в ДТП. Автобус вез баскетбольную команду
30 апреля, 22:17
ДТП произошло в Ставропольском крае около поселка Ямки. Микроавтобус направлялся из Волгограда в Черкесск. В нем ехали 14 детей, трое сопровождающих и водитель.
В автобусе находились воспитанники волгоградской СШОР № 2 в возрасте 12-14 лет.
По предварительным данным, ДТП случилось с участием автомобиля КАМАЗ и ВАЗ 2109.
Пять баскетболисток скончались от полученных травм. Девять пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
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