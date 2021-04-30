«Чемпионат» и Sports.ru объявили бойкот ЦСКА после отказа в аккредитации. Они приостановят выпуск материалов о нем

«Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится».

«Чемпионат» и Sports.ru предупредили читателей, что опубликуют только результаты матчей ЦСКА. Другие материалы о клубе редакции выпускать не будут, пока журналистов не допустят до работы на играх.

«ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова – но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба».

ЦСКА пока не комментировал произошедшее. Инсайды о возможных перестановках в руководстве регулярно появлялись на фоне смены главного тренера и поражений ЦСКА. Статья Панкова была одним из материалов, обобщающих ситуацию в клубе.

ЦСКА идет в таблице РПЛ шестым за три тура до конца и пока не обеспечил попадание в еврокубки. Он проиграл три последних матча – все три были против команд из топ-5 таблицы. Если ЦСКА останется без еврокубков, то это будет первый подобный случай в XXI веке.

«Чемпионат» и Sports.ru – крупнейшие русскоязычные спортивные медиа. По данным аналитического сервиса Similarweb, они занимают в России первое и второе места соответственно в рейтинге изданий о спорте.