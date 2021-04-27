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ЦСКА обратился к болельщикам и назвал «провокацией» сообщения о конфликте в клубе
3 часа назад
ЦСКА выпустил на своем сайте заявление о ситуации в команде. Так клуб отреагировал на инсайдерские сообщения о конфликте и возможных перестановках в руководстве. Главные тезисы:
- «Журналисты и провокаторы» «нагнетают ситуацию». Болельщикам не стоит им верить.
- «Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты».
- Клуб проиграл несколько матчей подряд и «переживает непростой период», но «никто не подается панике». Руководство понимает, как исправить ситуацию.
ЦСКА за три тура до конца РПЛ идет шестым. Он проиграл три последних матча подряд – все они были против команд из топ-5 таблицы.
На фоне этой ситуации «Чемпионат» написал о возможном увольнении Романа Бабаева – гендиректора ЦСКА. Оно якобы произойдет, если клуб не попадет в еврокубки.
Инсайдер Иван Карпов рассказал о несостоявшемся переходе гендиректора «Уфы» на место Бабаева. Журналист Metaratings Максим Фридман писал про «большие перемены» в клубе, которые запланированы на лето. Они затронут разные отделы, включая селекцию и руководство.
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