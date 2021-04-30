ВЦИОМ: интерес к хоккею в России снизился за два года. Большинство не следит за игрой русских команд

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выложил результаты опроса о хоккее в России. Главные тезисы:

С 2019 года число интересующихся хоккеем снизилось с 39% до 32%. Число постоянных болельщиков – с 6% до 5%.

Безразличны к хоккею больше половины опрошенных (63%) .

О прошедшем Кубке Гагарина знали меньше четверти жителей России (22%), 76% не знали о турнире.

Хоккей наиболее популярен у граждан в возрасте от 45 до 59 лет (40%) и старше 60 лет (41%).

Большинство не следит за командами из России. У тех, кто следит за ними, самым популярным клубом оказался ЦСКА (15%). С сильным отставанием от него идут «Спартак», «Ак Барс», «Авангард» и СКА – по 4%.

На стадионы ходят 2% опрошенных, 32% хотели бы ходить на матчи, но не делают этого. В числе причин, почему этого не происходит: нет времени, дорогие билеты и отсутствие площадок возле дома.

ВЦИОМ провел опрос по всей территории России – не только в городах, где базируются клубы КХЛ. Выборка составила 1600 человек, их опрашивали по телефону.