Подготовлен новый законопроект о борьбе с договорными матчами. Теперь нарушением считается инсайдерская информация

Министерство спорта подготовило законопроект, который расширяет понятие противоправного влияния на результаты матчей.

Сейчас оно включает в себя подкуп арбитров, спортсменов и тренеров. Теперь отдельное наказание предусмотрено за использование инсайдерской информации и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Это никак не коснется СМИ. Инсайдерская информация от журналистов не попадает под действие нового закона.

Законопроект внесут в Госдуму. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила эту инициативу.