Футбол
Подготовлен новый законопроект о борьбе с договорными матчами. Теперь нарушением считается инсайдерская информация
2 часа назад
Министерство спорта подготовило законопроект, который расширяет понятие противоправного влияния на результаты матчей.
Сейчас оно включает в себя подкуп арбитров, спортсменов и тренеров. Теперь отдельное наказание предусмотрено за использование инсайдерской информации и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.
Это никак не коснется СМИ. Инсайдерская информация от журналистов не попадает под действие нового закона.
Законопроект внесут в Госдуму. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила эту инициативу.
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