КДК отменил красную карточку Ахметову из матча «Спартак» – ЦСКА

Ильзат Ахметов был удален в дерби в первом тайме. ЦСКА проиграл «Спартаку» 0:1.

Ранее ЭСК РФС признал удаление ошибочным.

«В соответствии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» – ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ЦСКА Ахметову», – заключил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ахметов может сыграть против «Уфы» в матче 28-го тура РПЛ.