Кристиан Пулишич
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Челси
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#Кристиан Пулишич #Лига чемпионов #Челси

Пулишич стал первым американцем в истории Лиги чемпионов, забившим в полуфинале

вчера, 22:37

«Челси» обыграет «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:1, первый тайм). Первый гол забил Кристиан Пулишич.
 

  • Это третий американец, игравший в полуфиналах ЛЧ. До него в этой стадии выступали Тайлер Адамс («РБ Лейпциг», 2020 год) и Дамаркус Бизли (ПСВ, 2005 год).
  • Ни Адамс, ни Бизли в полуфиналах не забивали. Пулишич стал первым американцем, забившем в 1/2 финала.
  • Всего у Пулишича пять голов в Лиге чемпионов. Он обошел Бизли по этому показателю (четыре гола).
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 29
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Пулишич 14
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Источник:
твиттер ESPN
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