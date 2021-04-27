Кристиан Пулишич
Лига чемпионов
Челси
Пулишич стал первым американцем в истории Лиги чемпионов, забившим в полуфинале
вчера, 22:37
«Челси» обыграет «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:1, первый тайм). Первый гол забил Кристиан Пулишич.
- Это третий американец, игравший в полуфиналах ЛЧ. До него в этой стадии выступали Тайлер Адамс («РБ Лейпциг», 2020 год) и Дамаркус Бизли (ПСВ, 2005 год).
- Ни Адамс, ни Бизли в полуфиналах не забивали. Пулишич стал первым американцем, забившем в 1/2 финала.
- Всего у Пулишича пять голов в Лиге чемпионов. Он обошел Бизли по этому показателю (четыре гола).
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