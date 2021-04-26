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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Локомотив

У «Спартака» остались теоретические шансы на чемпионство – нужны три поражения «Зенита» и потери очков «Локо»

10 часов назад

В РПЛ позади 27 туров. Теоретически на чемпионство претендуют три команды – «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». «Динамо», «Рубин» и ЦСКА по итогам тура шансы потеряли.

«Спартак» отстает на два очка от «Локомотива» и на восемь от «Зенита». Для оформления чемпионства ему необходимо:

  • Победить в оставшихся трех матчах.
  • Чтобы «Зенит» трижды проиграл.
  • Чтобы «Локомотив» набрал не больше шести очков.

У «Спартака» остались матчи с «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом». «Зенит» сыграет с «Локомотивом», «Уфой» и «Тамбовом».

«Зенит» может оформить чемпионство уже в следующем туре – ему необходимо обыграть «Локомотив».

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