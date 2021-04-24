«Химки» второй раз за сезон обыграли «Динамо». Оба раз счет был 1:0

28 сентября. «Динамо» приехало в гости к «Химкам» и проиграло – 0:1. Это был первый матч Игоря Черевченко в статусе главного тренера. И победу ему принес Александр Ломовицкий, который пришел в аренду из «Спартака».

24 апреля. «Химки» приехали в гости к «Динамо» и обыграли его со счетом 1:0. Единственный гол забил Максим Глушенков, который играет в команде в аренде (и тоже из «Спартака»).