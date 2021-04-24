Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», который забивал 20+ голов в трех сезонах

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. Его статистика после трансфера:

⭐ Сезон-2017/18 – 32 гола.

⭐ Сезон-2018/19 – 22 гола.

⭐ Сезон-2019/20 – 19 голов;

⭐ Сезон-2020/21 – 20 мячей (гол в ворота «Ньюкасла» стал для него 20-м).

«Ливерпуль» пишет, что Салах – первый футболист в истории «Ливерпуля», который забил в трех сезонах 20+ голов.