Мохамед Салах
АПЛ
Футбол
Ливерпуль
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мохамед Салах #Футбол #АПЛ #Ливерпуль

Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», который забивал 20+ голов в трех сезонах

2 часа назад

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. Его статистика после трансфера:

⭐ Сезон-2017/18 – 32 гола.

⭐ Сезон-2018/19 – 22 гола.

⭐ Сезон-2019/20 – 19 голов;

⭐ Сезон-2020/21 – 20 мячей (гол в ворота «Ньюкасла» стал для него 20-м).

«Ливерпуль» пишет, что Салах – первый футболист в истории «Ливерпуля», который забил в трех сезонах 20+ голов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Ливерпуля»
Еще по теме
После гола Салах закрыл уши ладонью и высунул язык – это жест в честь друга, страдающего от редкого заболевания
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мохамед Салах
#Футбол
#АПЛ
#Ливерпуль