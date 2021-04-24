Мохамед Салах
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Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», который забивал 20+ голов в трех сезонах
2 часа назад
Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. Его статистика после трансфера:
⭐ Сезон-2017/18 – 32 гола.
⭐ Сезон-2018/19 – 22 гола.
⭐ Сезон-2019/20 – 19 голов;
⭐ Сезон-2020/21 – 20 мячей (гол в ворота «Ньюкасла» стал для него 20-м).
«Ливерпуль» пишет, что Салах – первый футболист в истории «Ливерпуля», который забил в трех сезонах 20+ голов.
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