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«Арсенал» впервые за 25 лет проиграл «Эвертону» дома
8 часов назад
Все решил один эпизод – ошибка Бернда Лено в середине второго тайма. Об этом на «Голе» вышел такой текст:
Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»
- Это первая победа «Эвертона» над «Арсеналом» в гостях с января 1996-го. Прервалась 26-матчевая гостевая неудачная серия «Эвертона».
- Это первая победа «Эвертона» над «Арсеналом» на «Эмирейтс».
- По итогам сезона «Арсенал» не заберется выше 61 очка. Этот результат хуже, чем самый плохой сезон при Венгере.
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