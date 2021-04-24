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#Арсенал #Футбол #АПЛ #Эвертон

«Арсенал» впервые за 25 лет проиграл «Эвертону» дома

8 часов назад

«Арсенал»«Эвертон» – 0:1. Так развивался этот матч:

Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лено 76

Все решил один эпизод – ошибка Бернда Лено в середине второго тайма. Об этом на «Голе» вышел такой текст:

Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»

  • Это первая победа «Эвертона» над «Арсеналом» в гостях с января 1996-го. Прервалась 26-матчевая гостевая неудачная серия «Эвертона».
  • Это первая победа «Эвертона» над «Арсеналом» на «Эмирейтс».
  • По итогам сезона «Арсенал» не заберется выше 61 очка. Этот результат хуже, чем самый плохой сезон при Венгере.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Squawka
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