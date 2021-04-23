Лионель Месси
Примера
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Барселона
Месси стал первым футболистом в истории Примеры, забивающим минимум 25 голов в 12 сезонах подряд
вчера, 09:49
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры (5:2). Лионель Месси забил два гола и отдал ассист.
- У него 25 мячей в текущем сезоне чемпионата Испании. Он набирает столько голов в 12-м сезоне подряд.
- Это первый игрок в истории Примеры с таким показателем. В европейских топ-чемпионатах только Криштиану Роналду набирал 25+ за 12 розыгрышей (но не подряд).
- Лучшим результатом Месси в примере остается сезон-2011/12. Тогда он забил 50 мячей. Дважды он забивал 40+ и пять раз 30+.
Месси дебютировал за «Барселону» в 2003 году. Всего он провел за клуб 772 матча, забив 667 голов и отдав 292 ассиста. За это время он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, десять раз в чемпионате Испании, а также шесть раз выигрывал «Золотой мяч».
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