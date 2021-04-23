Месси стал первым футболистом в истории Примеры, забивающим минимум 25 голов в 12 сезонах подряд

Месси дебютировал за «Барселону» в 2003 году. Всего он провел за клуб 772 матча, забив 667 голов и отдав 292 ассиста. За это время он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, десять раз в чемпионате Испании, а также шесть раз выигрывал «Золотой мяч».