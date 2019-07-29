Сампаоли дисквалифицировали за три желтые карточки. Это первый случай в истории

Мы знаем Хорхе Сампаоли по работе в сборных Чили и «Севилье», а последний раз он шумел с Аргентиной на ЧМ-2018. Правда, там он больше запомнился яркими эмоциями на бровке, чем результатами своей команды.

Сейчас Сампаоли тренирует бразильский «Сантос», и там аргентинец стал первым тренером в истории, получившим три желтые карточки и последующую дисквалификацию. Несмотря на предупреждение, его команда выиграла у «Аваи» (3:1), а сейчас идет первой в турнирной таблице.