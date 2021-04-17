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#Ахмат #Футбол #РПЛ #Химки

«Ахмат» победил «Химки». Мелкадзе забил впервые с октября – ударом ножницами

час назад

«Ахмат» выиграл у «Химок» со счетом 3:1 в матче 26-го тура РПЛ.

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Харин 25
Ильин 44
Мелкадзе 65
3:1
Матч завершен
Химки
Химки
Идову 88

«Ахмат» поднялся на десятое место в РПЛ. Он набрал 35 очков за 26 матчей. «Химки» имеют на три очка больше, хотя проиграли «Ахмату» оба матча в сезоне.

Вратарь «Химок» Илья Лантратов отбил пенальти в первом тайме. Он отразил удар Ильина, но тот потом забил с игры.

Георгий Мелкадзе теперь имеет три гола в сезоне. До этого он забивал «Уралу» и «Рубину» в осенних играх. В матче с «Химками» он забил ударом через себя.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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