«Ахмат» победил «Химки». Мелкадзе забил впервые с октября – ударом ножницами

«Ахмат» поднялся на десятое место в РПЛ. Он набрал 35 очков за 26 матчей. «Химки» имеют на три очка больше, хотя проиграли «Ахмату» оба матча в сезоне.

Вратарь «Химок» Илья Лантратов отбил пенальти в первом тайме. Он отразил удар Ильина, но тот потом забил с игры.

Георгий Мелкадзе теперь имеет три гола в сезоне. До этого он забивал «Уралу» и «Рубину» в осенних играх. В матче с «Химками» он забил ударом через себя.