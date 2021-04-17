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«Ахмат» победил «Химки». Мелкадзе забил впервые с октября – ударом ножницами
час назад
«Ахмат» поднялся на десятое место в РПЛ. Он набрал 35 очков за 26 матчей. «Химки» имеют на три очка больше, хотя проиграли «Ахмату» оба матча в сезоне.
Вратарь «Химок» Илья Лантратов отбил пенальти в первом тайме. Он отразил удар Ильина, но тот потом забил с игры.
Георгий Мелкадзе теперь имеет три гола в сезоне. До этого он забивал «Уралу» и «Рубину» в осенних играх. В матче с «Химками» он забил ударом через себя.
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