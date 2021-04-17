Владислав Третьяк
Хоккей
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#Владислав Третьяк #Хоккей

Третьяк заработал 22,5 миллиона рублей за 2020 год. Его доход в Госдуме больше, чем у других бывших спортсменов

2 часа назад

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На официальном сайте Государственной Думы появился документ с данными по депутатам за 2020 год. Там указаны данные по недвижимости и доходам.

Президент ФХР Владислав Третьяк заработал 22,5 миллиона рублей. Если брать бывших спортсменов, Третьяк лидирует по доходам.

Николай Валуев заработал 20,6 миллиона рублей, Антон Шипулин – 16,4 миллиона. Остальные получили намного меньше.

Владислав Третьяк избран в Государственную Думу от фракции «Единая Россия» по избирательному округу 0188. Он вступил в полномочия 18 сентября 2016 года.

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Источник:
Официальный сайт Государственной Думы
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