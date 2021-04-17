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#РПЛ #Футбол #Локомотив #Ростов

«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

4 часа назад

В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД-Арене» обыграл «Ростов» – 4:1. Фактура по игре:

⚙️ Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику

⚙️ «Локомотив» поддержал Гильерме. Он объявил состав, а фанаты переоделись в специальные футболки

Во втором тайме «Ростов» остался вдесятером: за две желтые карточки с поля был удален Армин Гигович.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 4
Жемалетдинов 6
Крыховяк 65
Эдер 90
4:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Хаджикадунич 33

• За 10 предыдущих личных встреч «Ростов» победил только раз. Это было в 2019 году.

• «Локомотив» ни разу не проигрывал в 2021 году во всех турнирах. Последнее поражение – от «Химок» (2:3) в декабре-2020.

• «Ростов» проиграл третий матч РПЛ подряд. Сейчас команда идет на девятом месте в турнирной таблице.

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Источник:
Гол.ру
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