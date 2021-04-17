«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

• За 10 предыдущих личных встреч «Ростов» победил только раз. Это было в 2019 году.

• «Локомотив» ни разу не проигрывал в 2021 году во всех турнирах. Последнее поражение – от «Химок» (2:3) в декабре-2020.

• «Ростов» проиграл третий матч РПЛ подряд. Сейчас команда идет на девятом месте в турнирной таблице.