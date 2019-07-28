В АПЛ зафиксировано 11 случаев допинга, но всех футболистов оправдали

Издание Mirror пишет о 16 положительных допинг-пробах в английском футболе : две в сезоне-2016/17, шесть в позапрошлом сезоне и восемь – в прошлом. 11 из них – у игроков АПЛ. Информация получена после запроса в Антидопинговое агентство Великобритании.

У футболистов обнаруживали амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон, они избежали наказания, поскольку, по мнению ФА Англии препараты применялись в медицинских целях или «разрешенным способом» .

Кроме того, упоминается о неких терапевтических исключениях, которые были приняты в Антидопинговом агентстве и благодаря которым пять футболистов в прошлом сезоне не были наказаны.

«Такие пробы не являются автоматическим нарушением антидопинговых правил , – говорит представитель ФА о 16 случаях положительных допинг-проб. – В каждом из случаев спортсмен мог доказать наличие у него терапевтического исключения или продемонстрировать, что вещество попало в организм разрешенным способом или содержалось в препарате, который разрешен кодексом ВАДА».