Новичок «Динамо» Н'Жийе опубликовал секс-видео. Говорит, напился и сделал это случайно

Вчера «Динамо» объявило о трансфере Клинтона Н’Жийе из «Марселя». Transfermarkt оценил сумму сделки почти в 7 миллионов евро. Нападающему понадобился всего день, чтобы попасть в скандальную историю.

Сегодня он опубликовал в свой SnapChat видео, где занимается оральным сексом с девушкой. А позже в разговоре с журналистами камерунского издания Koaci оправдал свой поступок тем, что перебрал с алкоголем. «Я подписал контракт с новой командой и слишком напился, когда отмечал это. Я пытался ответить на сообщение и случайно опубликовал видео», – рассказал Н'Жийе.

Само видео, которое опубликовал Н'Жийе, доступно здесь.