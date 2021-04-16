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#Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы

Половина полуфиналистов еврокубков – английские клубы. Команд из Бундеслиги на этой стадии нет

2 часа назад

13-15 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В полуфиналах будут команды из четырех стран:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Из Англии – четыре («Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Арсенал»).

🇪🇸 Из Испании – две («Реал», «Вильярреал»).

🇮🇹 Из Италии – одна («Рома»).

🇫🇷 Из Франции – одна («ПСЖ»).

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