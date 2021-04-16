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Половина полуфиналистов еврокубков – английские клубы. Команд из Бундеслиги на этой стадии нет
2 часа назад
13-15 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- «Манчестер Сити» сыграет против «ПСЖ», а «Челси» – против «Реала» в ЛЧ. Матчи состоятся 27-28 апреля и 4-5 мая.
- «Вильярреал» сыграет против «Арсенала», а «МЮ» – против «Ромы» в ЛЕ. Игры запланированы на 29 апреля и 6 мая.
В полуфиналах будут команды из четырех стран:
🏴 Из Англии – четыре («Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Арсенал»).
🇪🇸 Из Испании – две («Реал», «Вильярреал»).
🇮🇹 Из Италии – одна («Рома»).
🇫🇷 Из Франции – одна («ПСЖ»).
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