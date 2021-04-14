Говард Уэбб
Бибиана Штайнхаус
Бывший судья АПЛ Говард Уэбб женился на экс-судье Бундеслиги Бибиане Штайнхаус
4 часа назад
Говард Уэбб – бывший арбитр английской Премьер-лиги. Он судил матчи турнира с 2003-го по 2014-й, а потом работал в ФА и МЛС. Бибиана Штайнхаус – бывший арбитр Бундеслиги и первая женщина-судья, работавшая в чемпионате Германии. Сейчас она работает в ВАР-центре в Кельне.
Сейчас стало известно, что пара поженилась:
- Для Уэбба это второй брак. От первого у него осталось трое детей.
- Пара поженилась почти втайне – ни гостей, ни свидетелей не было. Это из-за коронавирусных ограничений.
- Какое-то время после свадьбы они проведут вдали друг от друга. Уэбб живет в Нью-Йорке по работе с МЛС. Штайнхаус – в Германии.
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