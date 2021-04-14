Бывший судья АПЛ Говард Уэбб женился на экс-судье Бундеслиги Бибиане Штайнхаус

Говард Уэбб – бывший арбитр английской Премьер-лиги. Он судил матчи турнира с 2003-го по 2014-й, а потом работал в ФА и МЛС. Бибиана Штайнхаус – бывший арбитр Бундеслиги и первая женщина-судья, работавшая в чемпионате Германии. Сейчас она работает в ВАР-центре в Кельне.

Сейчас стало известно, что пара поженилась: