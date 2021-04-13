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«ПСЖ» проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
вчера, 23:53
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» – 1:0. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ», который сыграет в полуфинале.
За «Баварию» в обоих матчах забил Эрик Чупо-Мотинг.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д. Их матч состоится 14 апреля в 22:00 по московскому времени.
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