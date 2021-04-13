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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #ПСЖ

«ПСЖ» проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

вчера, 23:53

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» – 1:0. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ», который сыграет в полуфинале.

За «Баварию» в обоих матчах забил Эрик Чупо-Мотинг.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Чупо-Мотинг 40

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д. Их матч состоится 14 апреля в 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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