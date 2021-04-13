«ПСЖ» проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» – 1:0. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ», который сыграет в полуфинале.

За «Баварию» в обоих матчах забил Эрик Чупо-Мотинг.