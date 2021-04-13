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Евро-2022 (ж)
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#Россия #Футбол #Евро-2022 (ж)

Женская сборная России по футболу вышла на Евро-2022 после стыковых игр с Португалией

вчера, 18:56

Россия обыграла Португалию в первом стыковом матче 1:0, а теперь сыграла вничью в ответном – 0:0. По итогам двух игр Россия победила в стыках.

Она в восьмой раз отодралась на чемпионат Европы, но еще не выходила на нем из групп. Следующий турнир пройдет в 2022 году в Англии.

Стыковые матчи Россия провела с тренером Юрием Красножаном. Он сменил в должности Елену Фомину, которая работала с командой с 2015 года и чей контракт истек после группового этапа.

Евро планировался на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год.

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Источник:
Гол.ру
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