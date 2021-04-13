Россия
Евро-2022 (ж)
Футбол
Женская сборная России по футболу вышла на Евро-2022 после стыковых игр с Португалией
вчера, 18:56
Россия обыграла Португалию в первом стыковом матче 1:0, а теперь сыграла вничью в ответном – 0:0. По итогам двух игр Россия победила в стыках.
Она в восьмой раз отодралась на чемпионат Европы, но еще не выходила на нем из групп. Следующий турнир пройдет в 2022 году в Англии.
Стыковые матчи Россия провела с тренером Юрием Красножаном. Он сменил в должности Елену Фомину, которая работала с командой с 2015 года и чей контракт истек после группового этапа.
Евро планировался на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год.
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