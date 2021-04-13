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#Александр Ярдошвили #РПЛ #Футбол #Динамо

Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили. Он работал в футболе больше 40 лет

8 часов назад

Александр Ярдошвили

твиттер «Динамо»

Александру Ярдошвили было 66 лет. О его смерти рассказало «Динамо», но причины произошедшего клуб не раскрыл.

  • Ярдошвили работал в футболе с 1980 года. Он был главным врачом в «Черноморце», «Локомотиве», ЦСКА и «Динамо». В конце 1990-х также стал врачом в сборной России.
  • Это заслуженный врач страны, возглавивший профсоюз спортивных врачей России.

В СМИ и соцсетях его называют одним из самых известных спортивных врачей России.

  • Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал его смерть «большой утратой для всех нас и для футбола».
  • Бывшей главный тренер СССР и «Локомотива» Анатолий Бышовец сказал, что это «потеря для футбола как высокого профессионала, так и человека».

Обновление: матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили.

Источник:
твиттер «Динамо»
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