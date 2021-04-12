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ЦСКА обыграл «Ротор» и поднялся на четвертое место в таблице
вчера, 20:52
- Матч закончился со счетом 1:0. Голы забили Чидера Эджуке и Саломон Рондон.
- Для Эджуке это первый мяч в октября, всего у него 3 гола и два ассиста в 19 матчах РПЛ.
- ЦСКА после этой победы набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в таблице, обойдя «Рубин» (43).
- «Ротор» с 18 очками идет на 14-м месте. Это зона стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
- Для главного тренера ЦСКА Ивицы Олича это вторая игра в должности и вторая победа.
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