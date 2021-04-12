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#РПЛ #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Ротор

ЦСКА обыграл «Ротор» и поднялся на четвертое место в таблице

вчера, 20:52
  • Матч закончился со счетом 1:0. Голы забили Чидера Эджуке и Саломон Рондон.
  • Для Эджуке это первый мяч в октября, всего у него 3 гола и два ассиста в 19 матчах РПЛ.
  • ЦСКА после этой победы набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в таблице, обойдя «Рубин» (43).
  • «Ротор» с 18 очками идет на 14-м месте. Это зона стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
  • Для главного тренера ЦСКА Ивицы Олича это вторая игра в должности и вторая победа.
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Эджуке 45
Рондон 70
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Источник:
Гол.ру
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