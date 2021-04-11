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«Шальке» обыграл «Аугсбург» – это первая победа клуба с 9 января
вчера, 19:12
«Шальке» обыграл «Аугсбург» – 1:0. Единственный мяч забил Суат Сердар, для которого гол стал первым в этом сезоне Бундеслиге.
- «Шальке» победил в Бундеслиге впервые с 9 января. В чемпионате он прервал серию из 11 матчей без побед: 9 поражений и 2 ничьи.
- Вместе с матчем в Кубке эта серия достигала отметки в 12 встреч.
- Это всего лишь вторая победа «Шальке» в этом сезоне чемпионата Германии.
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