Стоцкий сыграл за «Краснодар» впервые с декабря 2019-го. Он восстанавливался от травмы

7 декабря 2019-го Дмитрий Стоцкий сыграл против ЦСКА в чемпионате России. С того момента он не появлялся на поле из-за травмы.

Спустя 491 день Стоцкий попал в стартовый состав «Краснодара» – на матч с «Арсеналом». Это событие совпало с дебютом Виктора Гончаренко на должности тренера «Краснодара».