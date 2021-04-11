Дмитрий Стоцкий
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Стоцкий сыграл за «Краснодар» впервые с декабря 2019-го. Он восстанавливался от травмы
вчера, 15:34
7 декабря 2019-го Дмитрий Стоцкий сыграл против ЦСКА в чемпионате России. С того момента он не появлялся на поле из-за травмы.
Спустя 491 день Стоцкий попал в стартовый состав «Краснодара» – на матч с «Арсеналом». Это событие совпало с дебютом Виктора Гончаренко на должности тренера «Краснодара».
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