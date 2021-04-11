Дмитрий Стоцкий
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Краснодар
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#Дмитрий Стоцкий #Футбол #РПЛ #Краснодар

Стоцкий сыграл за «Краснодар» впервые с декабря 2019-го. Он восстанавливался от травмы

вчера, 15:34

7 декабря 2019-го Дмитрий Стоцкий сыграл против ЦСКА в чемпионате России. С того момента он не появлялся на поле из-за травмы.

Спустя 491 день Стоцкий попал в стартовый состав «Краснодара» – на матч с «Арсеналом». Это событие совпало с дебютом Виктора Гончаренко на должности тренера «Краснодара».

Матч завершен
Арсенал
Тула
Чаушич 62
1:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
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Источник:
твиттер «Краснодара»
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