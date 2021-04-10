Волков – Ган
UFC Fight Night
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MMA
Александр Волков
Сирил Ган
Волков и Ган подерутся 26 июня на турнире UFC Fight Night
вчера, 10:51
Сирил Ган – следующий соперник бойца UFC Александра Волкова. Его карьерная статистика: восемь боев и восемь побед. Гану 30 лет.
UFC официально подтвердил их поединок. Александр Волков провел за карьеру 41 бой, 33 раза победил. 6 февраля 2021 года он выиграл у Оверима техническим нокаутом.
Бой Волкова и Гана состоится на одном из турниров серии UFC Fight Night. Если победит Волков, у него появится шанс на титульный бой.
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