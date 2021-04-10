Волков – Ган
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Александр Волков
Сирил Ган
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#Волков – Ган #UFC #Александр Волков #MMA #Сирил Ган #UFC Fight Night

Волков и Ган подерутся 26 июня на турнире UFC Fight Night

вчера, 10:51

Сирил Ган – следующий соперник бойца UFC Александра Волкова. Его карьерная статистика: восемь боев и восемь побед. Гану 30 лет.

UFC официально подтвердил их поединок. Александр Волков провел за карьеру 41 бой, 33 раза победил. 6 февраля 2021 года он выиграл у Оверима техническим нокаутом.

Бой Волкова и Гана состоится на одном из турниров серии UFC Fight Night. Если победит Волков, у него появится шанс на титульный бой.

Волков нокаутировал Оверима

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм UFC
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