Кевин Де Брюйне
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#Кевин Де Брюйне #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити

«Манчестер Сити» продлил контракт с Де Брюйне до 2025 года

07 апреля, 12:37

сайт «Манчестер Сити»

  • Информация о новом контракте официальная, о ней говорится на сайте клуба.
  • Деталей о новом соглашении практически нет. «Манчестер Сити» назвал только сроки – до 2025 года. Предыдущий контракт истекал в 2023 году.
  • Кевин Де Брюйне выступает за «Сити» с 2015 года. Это основной игрок команды, который провел за клуб 255 игр, забил 65 голов и отдал 105 ассистов.
  • В составе «Сити» он дважды выигрывал АПЛ, один раз Кубок Англии и четыре раза Кубок английской лиги.
  • «Я играю в лучший футбол в своей карьере и искренне чувствую, что это еще не предел. Мы с Пепом одинаково смотрим на футбол. Для меня такие отношения с тренером очень важны, потому что наши цели полностью совпадают, и мы хотим одного и того же», – сказал Де Брюйне при подписании контракта.
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Источник:
сайт «Манчестер Сити»
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