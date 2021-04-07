Кевин Де Брюйне
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Манчестер Сити
«Манчестер Сити» продлил контракт с Де Брюйне до 2025 года
07 апреля, 12:37
- Информация о новом контракте официальная, о ней говорится на сайте клуба.
- Деталей о новом соглашении практически нет. «Манчестер Сити» назвал только сроки – до 2025 года. Предыдущий контракт истекал в 2023 году.
- Кевин Де Брюйне выступает за «Сити» с 2015 года. Это основной игрок команды, который провел за клуб 255 игр, забил 65 голов и отдал 105 ассистов.
- В составе «Сити» он дважды выигрывал АПЛ, один раз Кубок Англии и четыре раза Кубок английской лиги.
- «Я играю в лучший футбол в своей карьере и искренне чувствую, что это еще не предел. Мы с Пепом одинаково смотрим на футбол. Для меня такие отношения с тренером очень важны, потому что наши цели полностью совпадают, и мы хотим одного и того же», – сказал Де Брюйне при подписании контракта.
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