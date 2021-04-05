Умер комментатор Владимир Гендлин. Ему было 84 года

Владимир Гендлин умер после осложнений, возникших из-за ковида. Его сын рассказал ТАСС: «Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом».

«Ведомости.Спорт» пишут, что в марте Гендлин перенес инфаркт, а после него – две операции. Его выписали из больницы, и через неделю после этого он почувствовал себя плохо. Тесты показали, что он переболел коронавирусом, не заметив этого. Из-за ковида и возникло осложнение в виде пневмонии.

Гендлин известен по работе на НТВ, «НТВ-Плюс» и Первом канале, где специализировался на боксе. Дважды становился лауреатом ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы». Кроме комментирования он также снимал документальные фильмы о боксерах, среди которых Константин Цзю и Олег Маскаев. СМИ считают его «голосом российского бокса».

Бой Кличко – Сандерс за звание чемпиона мира в тяжелом весе в 2004 году. Комментатор – Владимир Гендлин.