ЦСКА победил «Тамбов» в дебютном матче Олича. Судья назначил четыре пенальти

Из четырех назначенных пенальти (это рекорд РПЛ за один матч) футболисты реализовали три. Из двух ударов Никола Влашич не забил один.

«Тамбов» после зимней паузы забил два гола. Оба – Архипов

✅ Это первая победа ЦСКА после ухода главного тренера Виктора Гончаренко и дебютная для Ивицы Олича. ЦСКА набрал 43 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

☠️ «Тамбов» – последний. После зимней паузы клуб не набрал ни одного очка и вылетел из Кубка России.

⛔️ Из 13 последних матчей в РПЛ «Тамбов» не проиграл только в двух. И за весь сезон выиграл три раза.