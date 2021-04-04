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ЦСКА победил «Тамбов» в дебютном матче Олича. Судья назначил четыре пенальти
04 апреля, 18:21
Так прошла игра 24-го тура РПЛ:
Из четырех назначенных пенальти (это рекорд РПЛ за один матч) футболисты реализовали три. Из двух ударов Никола Влашич не забил один.
«Тамбов» после зимней паузы забил два гола. Оба – Архипов
✅ Это первая победа ЦСКА после ухода главного тренера Виктора Гончаренко и дебютная для Ивицы Олича. ЦСКА набрал 43 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
☠️ «Тамбов» – последний. После зимней паузы клуб не набрал ни одного очка и вылетел из Кубка России.
⛔️ Из 13 последних матчей в РПЛ «Тамбов» не проиграл только в двух. И за весь сезон выиграл три раза.
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