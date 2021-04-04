«Тамбов» после зимней паузы забил два гола. Оба – Архипов

После зимней паузы «Тамбов» провел пять матчей (с учетом Кубка России) и забил два гола. Все – проиграл:

❌ Матч с «Локомотивом» – 0:3.

⚽️ Матч с «Ротором» – 1:3.

❌ Матч с «Динамо» – 0:2.

❌ Матч с «Краснодаром» – 0:4.

❌ Матч с «Сочи» – 0:5.

⚽️ Матч с ЦСКА (на момент написания новости) – 1:1.

Итого: два забитых гола за шесть матчей. И 18 пропущенных (пока).