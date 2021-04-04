Тамбов
РПЛ
Футбол
Артем Архипов
«Тамбов» после зимней паузы забил два гола. Оба – Архипов
04 апреля, 17:00
В матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА «Тамбов» первым забил гол. С пенальти это сделал Артем Архипов.
После зимней паузы «Тамбов» провел пять матчей (с учетом Кубка России) и забил два гола. Все – проиграл:
❌ Матч с «Локомотивом» – 0:3.
⚽️ Матч с «Ротором» – 1:3.
❌ Матч с «Динамо» – 0:2.
❌ Матч с «Краснодаром» – 0:4.
❌ Матч с «Сочи» – 0:5.
⚽️ Матч с ЦСКА (на момент написания новости) – 1:1.
Итого: два забитых гола за шесть матчей. И 18 пропущенных (пока).
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