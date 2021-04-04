Тамбов
РПЛ
Футбол
Артем Архипов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тамбов #РПЛ #Футбол #Артем Архипов

«Тамбов» после зимней паузы забил два гола. Оба – Архипов

04 апреля, 17:00

В матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА «Тамбов» первым забил гол. С пенальти это сделал Артем Архипов.

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Архипов 16
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 26
Рондон 52

После зимней паузы «Тамбов» провел пять матчей (с учетом Кубка России) и забил два гола. Все – проиграл:

❌ Матч с «Локомотивом» – 0:3.

⚽️ Матч с «Ротором» – 1:3.

❌ Матч с «Динамо» – 0:2.

❌ Матч с «Краснодаром» – 0:4.

❌ Матч с «Сочи» – 0:5.

⚽️ Матч с ЦСКА (на момент написания новости) – 1:1.

Итого: два забитых гола за шесть матчей. И 18 пропущенных (пока).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тамбов
#РПЛ
#Футбол
#Артем Архипов