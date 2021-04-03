Тиаго Силва
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#Тиаго Силва #Футбол #АПЛ #Челси

Тиаго Силва сыграл за «Челси» впервые с 4 февраля. Он получил красную карточку через 29 минут после старта встречи

03 апреля, 15:21

4 февраля Тиаго Силва травмировал бедро и отправился на длительное восстановление. Силва пропустил почти два месяца 7 матчей «Челси».

Тиаго Силва попал в стартовый состав на матч 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем». Через 29 минут после начала встречи судья удалил его за две желтые карточки.

Матч завершен
Челси
Лондон
Пулишич 27
Маунт 71
2:5
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Перейра 45
Перейра 45
Робинсон 63
Дианье 68
Робинсон 90
Источник:
Гол
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