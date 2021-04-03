Тиаго Силва
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Тиаго Силва сыграл за «Челси» впервые с 4 февраля. Он получил красную карточку через 29 минут после старта встречи
03 апреля, 15:21
4 февраля Тиаго Силва травмировал бедро и отправился на длительное восстановление. Силва пропустил почти два месяца 7 матчей «Челси».
Тиаго Силва попал в стартовый состав на матч 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем». Через 29 минут после начала встречи судья удалил его за две желтые карточки.
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