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Клубы АПЛ потратили на выплаты агентам 272 миллиона фунтов за сезон. Это самая большая сумма за пять лет

49 минут назад

Футбольная ассоциация Англии отчиталась о платежах посредникам в трансферах за сезон-2020/21.

СМИ считают лидерство «Челси» объяснимым. В 2020-м с клуба сняли трансферный бан, и за межсезонье он потратил больше 220 миллионов фунтов. В команду среди прочих пришли Кай Хаверц, Тимо Вернер и Бен Чилуэлл, общая стоимость которых превысила 170 миллионов.

Показатели текущего сезона на 9 миллионов превышают прошлый и на 11 – позапрошлый. ФИФА ввела новые правила по работе с посредниками в апреле 2015, поэтому данные публикуются только с того периода.

  • 47 млн (октябрь 2015-го – февраль 2016-го)
  • 174 млн (февраль 2016-го – январь 2017-го)
  • 211 млн (февраль 2017-го – январь 2018-го)
  • 261 млн (ферваль 2018-го – январь 2019-го)
  • 263 млн (ферваль 2019-го – январь 2020-го)
  • 272 млн (ферваль 2020-го – ферваль 2021-го)

 

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