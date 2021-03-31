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Клубы АПЛ потратили на выплаты агентам 272 миллиона фунтов за сезон. Это самая большая сумма за пять лет
49 минут назад
Футбольная ассоциация Англии отчиталась о платежах посредникам в трансферах за сезон-2020/21.
- Всего потрачено больше 272,220 миллиона фунтов стерлингов.
- Лидер по выплатам – «Челси». В топ-3 вошли «Ман Сити» (30) и «Ман Юнайтед» (29).
- Меньше всех потратили «Бернли» и «Вест Бромвич» – по 4 миллиона.
СМИ считают лидерство «Челси» объяснимым. В 2020-м с клуба сняли трансферный бан, и за межсезонье он потратил больше 220 миллионов фунтов. В команду среди прочих пришли Кай Хаверц, Тимо Вернер и Бен Чилуэлл, общая стоимость которых превысила 170 миллионов.
Показатели текущего сезона на 9 миллионов превышают прошлый и на 11 – позапрошлый. ФИФА ввела новые правила по работе с посредниками в апреле 2015, поэтому данные публикуются только с того периода.
- 47 млн (октябрь 2015-го – февраль 2016-го)
- 174 млн (февраль 2016-го – январь 2017-го)
- 211 млн (февраль 2017-го – январь 2018-го)
- 261 млн (ферваль 2018-го – январь 2019-го)
- 263 млн (ферваль 2019-го – январь 2020-го)
- 272 млн (ферваль 2020-го – ферваль 2021-го)
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