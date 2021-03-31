Клубы АПЛ потратили на выплаты агентам 272 миллиона фунтов за сезон. Это самая большая сумма за пять лет

Футбольная ассоциация Англии отчиталась о платежах посредникам в трансферах за сезон-2020/21.

Всего потрачено больше 272,220 миллиона фунтов стерлингов.

Лидер по выплатам – «Челси». В топ-3 вошли «Ман Сити» (30) и «Ман Юнайтед» (29).

Меньше всех потратили «Бернли» и «Вест Бромвич» – по 4 миллиона.

СМИ считают лидерство «Челси» объяснимым. В 2020-м с клуба сняли трансферный бан, и за межсезонье он потратил больше 220 миллионов фунтов. В команду среди прочих пришли Кай Хаверц, Тимо Вернер и Бен Чилуэлл, общая стоимость которых превысила 170 миллионов.

Показатели текущего сезона на 9 миллионов превышают прошлый и на 11 – позапрошлый. ФИФА ввела новые правила по работе с посредниками в апреле 2015, поэтому данные публикуются только с того периода.