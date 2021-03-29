Роберт Левандовски
ЧМ-2022
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Левандовски не сыграет за Польшу против Англии, но пропустит не больше 10 дней
33 минуты назад
Главный форвард сборной Польши Роберт Левандовски не поможет ей в матче квалификации к ЧМ-2022 против Англии.
Причина – травма связки колена. Ожидается, что Левандовски пропустит 5-10 дней. Команда не будет форсировать восстановление игрока, чтобы не усугубить травму.
🏴 Англия лидирует в группе I с шестью очками: победила 5:0 Сан-Марино и 2:0 Албанию.
🇵🇱 Польша набрала четыре очка: 3:3 с Венгрией, 3:0 над Андоррой.
🏴🇵🇱 Матч Англия – Польша состоится 31 марта.
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