Роберт Левандовски
ЧМ-2022
Футбол
Англия
Польша
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#Роберт Левандовски #Футбол #ЧМ-2022 #Англия #Польша

Левандовски не сыграет за Польшу против Англии, но пропустит не больше 10 дней

33 минуты назад

Главный форвард сборной Польши Роберт Левандовски не поможет ей в матче квалификации к ЧМ-2022 против Англии.

Причина – травма связки колена. Ожидается, что Левандовски пропустит 5-10 дней. Команда не будет форсировать восстановление игрока, чтобы не усугубить травму.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия лидирует в группе I с шестью очками: победила 5:0 Сан-Марино и 2:0 Албанию.

🇵🇱 Польша набрала четыре очка: 3:3 с Венгрией, 3:0 над Андоррой.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇵🇱 Матч Англия – Польша состоится 31 марта.

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