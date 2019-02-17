Гараничев не вышел на гонку преследования. Он просто опоздал к старту

Это был этап Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк Сити. Член сборной России Евгений Гараничев появился на месте проведения гонки уже после официального старта. По правилам любое опоздание на старт больше трех секунд – это дисквалификация.

Сам Гараничев объяснил это так: «Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт... Извините!».

При этом он все равно заявлен для участия в смешанной эстафете, которая пройдет в ночь с 17-го на 18-е февраля.