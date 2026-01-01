Red Hot Chili Peppers

Инфо
Американская рок-группа
Дата основания
1983 г.
Лента
Материалы
Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
#музыка
Как Red Hot Chili Peppers выпустили новый альбом – самый спокойный из всех и со слезами от возвращения гитариста Фрушанте и продюсера Рубина
#Red Hot Chili Peppers
Red Hot Chili Peppers выпустили новую песню – первую за шесть лет. Скоро альбом!
#Red Hot Chili Peppers