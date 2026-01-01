Queen

Инфо
Британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов
Дата основания
27 июня 1970 г.
Лента
Материалы
Как группа Queen выпускает новые песни с вокалом Фредди Меркьюри после его смерти
#Queen
Как хорошо вы знаете английскую музыку? Тест с песнями Queen, The Beatles, Боуи и других легенд
#Англия
Как создавалась We Are The Champions. Меркьюри вдохновлялся футболом, хотя Queen делали ее совсем не для спорта
#Queen