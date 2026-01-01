Marshmello

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Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
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#Marshmello
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Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей. Он выступит на финале Лиги чемпионов
#музыка