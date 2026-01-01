GUF

Дата рождения
23 сентября 1979 г.
Инфо
Российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR
Лента
Материалы
Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
#музыка
«Это о том, как из мальчика я превратился в дядю». Каким получился новый альбом Гуфа – монолог рэпера за 40
#GUF