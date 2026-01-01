Дженнифер Лопес

Дата рождения
24 июля 1969 г.
Инфо
Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен
Лента
Материалы
Вся история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – как расстаться после помолвки и спустя 20 лет все-таки пожениться
#Дженнифер Лопес
Шакира и Дженнифер Лопес раскрутили Супербоул. Их выступление смотрят миллионы и хвалят другие звезды
#Супербоул