Джастин Тимберлейк

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8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи
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#музыка
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