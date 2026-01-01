Ленинград

Инфо
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга
Дата основания
1997 г.
Лента
Материалы
Секреты фильма «Бумер»: члены команды погибли в ущелье с Бодровым, на самом деле было пять машин, BMW отказал в помощи
1
#Бумер
1
«В Питере говно – пока так». Все ругают плохую уборку снега и мусора, а «Ленинград» с песней про это вернулся в топ ютуба
1
#Ленинград
1