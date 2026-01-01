Голос

Инфо
Формат телевизионных вокальных конкурсов
Дата основания
2010 г.
Лента
Материалы
Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
#Ютуб и тв
Шоу «Голос» придумал голландский бизнесмен: заработал миллионы, продал права в 67 стран и даже сейчас все контролирует
#Голос